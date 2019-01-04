2019-01-04T10:10:40+03:00
Общество

Живописец-лирик представит свои работы в Тюмени

Грандиозных персональных выставок Иванова в областной столице не было 10 лет
Алена Кульмухаметова
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У ценителей живописи появилась возможность увидеть работы Александра Павлова – тюменского живописца-лирика, которого хорошо знают в столичных музеях и на зарубежных площадках.

По предварительной договоренности 22 сентября Музейный комплекс имени Словцова откроет персональную выставку Александра Павлова. Она пока не имеет названия, но точно станет одной из самых ярких, тем более художник не выставлялся в областном центре с 2008 года. Представит живописец ряд новых полотен 2018 года выпуска, выполненных в лирической манере.

– Мы посчитали, что конец сентября – идеальное время: и дачный сезон завершается, и в город с каникул возвращаются студенты. Приходите! – пригласил читателей Александр Павлов.

Отметим, в последние годы Александр Николаевич успешно провел персональные выставки в Риме, Будапеште, Праге, Мадриде, Лиссабоне, Париже.

Высоко ценят стиль сибирского художника сотрудники Государственного Русского музея (ГРМ). Недаром одно из величайших выставочных пространств страны приобрело 12 картин Павлова, а его последняя выставка с ноября 2016 года по март 2017 года в ГРМ, когда экспонировалось 167 работ, стала грандиозным событием для всей Тюменской области.

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