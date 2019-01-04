Тоболяк украл у знакомой взятые в кредит 100 тысяч для оплаты коммуналки

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:47:18+03:00

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Погасить огромный долг по коммунальным платежам тоболячка решила заёмными средствами. Однако деньги ушли к знакомому.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, накануне в дежурную часть тобольской полиции от жительницы посёлка Ингаир поступило сообщение о краже денег.

Стражи порядка выяснили, что в новогодние праздники в гости к потерпевшей пришла семейная пара. Женщины вышли в подъезд покурить, а в это время оставшийся один дома мужчина похитил из шкатулки заявительницы 100 тысяч рублей. Как пояснила гостеприимная хозяйка, деньги она взяла в кредит для оплаты долга за коммунальные услуги.

Оперативники задержали ранее судимого селянина. Подозреваемый свою вину признал полностью и пояснил, что похищенные деньги потратил на оплату долга и другие личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».