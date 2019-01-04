2019-01-04T09:05:42+03:00
Общество

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся в Тюмени

Старт назначен на 10 февраля
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта организаторовФото с сайта организаторов
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Пятые соревнования УрФО «Горы равных возможностей» по лыжным гонкам для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья состоятся в Тюмени 10 февраля.

Как сообщают организаторы - региональное благотворительное общественное движение Тюменской области «Подари ребенку праздник», попробовать свои силы приедут жители Камчатки, Татарстана, Алтайского края, Мурманска, Москвы, Сочи и других городов. Состязания пройдут в три дня.

Лыжные гонки проводятся с 2015 года, в 2017 они проходили в Тюмени, в 2019 снова состоятся в областной столице. В прошлом году «Горы равных возможностей» выиграли президентский грант в первой волне.

Дополнительную информацию можно найти в группе сообщества во ВКонтакте.

Напомним, что в Тюменской области уже есть опыт адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия спортом. Этим летом тюменцы попробовали новый вид реабилитации и абилитации с помощью роликов в ходе реализации проекта «Лето равных возможностей». Проект получил поддержку грантового конкурса «Моя идея» в размере 350 000 рублей.

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