Через мобильное приложение к врачу записываются 143 тысячи тюменцев

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:14:47+03:00

Для записи к врачу не обязательно стоять в очереди Фото: Татьяна Коркина

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Получить консультацию или записаться к врачу одним кликом предпочитает всё большее количество тюменцев. В регионе активно развивается цифровое здравоохранение.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, информационные технологии в тюменской медицине проникли почти во все процессы: от записи к врачу и ведения электронной медкарты, до управления ресурсами медорганизаций.

Благодаря цифровой медицине сегодня в регионе стало намного проще попасть на прием к врачу. Специальное мобильное приложение скачали более 143 тысяч пользователей, с его помощью ежемесячно записываются на прием более 35 тысяч человек.

Расширяется использование электронной очереди, в поликлиниках в 2018 году поставлено 126 инфокиосков, 126 табло. Сегодня в Тюменской области работает 91 инфокиоск и 311 табло. В 2019 году планируется дополнительная поставить еще 30 инфокиосков и 95 табло. За прошедший год выдано более 4,5 миллионов талонов, что на 27% больше чем в 2017 году.

Набирает популярность сервисы личного кабинета пациента. Так, получением документов из электронной медицинской карты воспользовались в 2018 году почти 18 тысяч человек (в 2017 г. - 7 тысяч), выбрали медицинскую организацию через интернет 643 человека, получили информацию о стоимости услуг — 690.