Парню из Ишима грозит пять лет тюрьмы за кражу еды у пенсионерки

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:41:45+03:00

Продукты были похищены из кладовки

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Пятьсот рублей – такова сумма ущерба, нанесённая жительнице Ишима местным воришкой. Молодому человеку грозит за незначительную кражу пять лет тюрьмы, потому что был взлом.

Как сообщает Управление МВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции города Ишима обратилась 56-летняя жительница поселка Октябрьский и заявила о краже. Участковый опросил потерпевшую. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу продуктов из кладовки.

Полицейский установил круг возможных подозреваемых. В ходе работы с ними, выяснилось, сосед пенсионерки знал, что женщины нет дома, сломал замок кладовки и похитил продукты питания. Сумма ущерба 500 рублей. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».