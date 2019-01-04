Парню из Ишима грозит пять лет тюрьмы за кражу еды у пенсионерки
Пятьсот рублей – такова сумма ущерба, нанесённая жительнице Ишима местным воришкой. Молодому человеку грозит за незначительную кражу пять лет тюрьмы, потому что был взлом.
Как сообщает Управление МВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции города Ишима обратилась 56-летняя жительница поселка Октябрьский и заявила о краже. Участковый опросил потерпевшую. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу продуктов из кладовки.
Полицейский установил круг возможных подозреваемых. В ходе работы с ними, выяснилось, сосед пенсионерки знал, что женщины нет дома, сломал замок кладовки и похитил продукты питания. Сумма ущерба 500 рублей. Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».