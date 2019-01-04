2019-01-04T07:11:22+03:00
Общество

Учёные раскрыли тайну ямальских воронок

Так образуются озёра
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Тайна газовых воронок на Ямале и Гыдане раскрыта. Учёные считают, что воронки газового выброса – будущие озёра, коих сейчас на полуострове насчитывается 60 тысяч.

Об этом заявил молодой ученый, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников на научном семинаре, который состоялся в декабре в Институте криосферу Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

- Такой вывод мы сделали на основе исследований в рамках нашего проекта в 2015-2018 годах, - рассказал Юрий Дворников, - Говорить о том, что воронки сейчас это озера, позволяют наши данные о морфометрических и гидрохимических показателях этих воронок, а также их сравнение с другими озерами Ямала и Гыдана.

Нашумевшая «воронка газового выброса» была обнаружена на Центральном Ямале осенью 2013 года.

Исследованная воронка расположена между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, к югу от Бованенковского газоконденсатного месторождения. Ученые тогда предположили, что повышение температуры воздуха и пород в течение последнего десятилетия (особенно летом 2012 года) привело к высвобождению газа (в основном метана) из мерзлых пород и подземного льда, в том числе и из газогидратных скоплений.

На Ямале более 60000 озер. Считалось, что эти озера имеют, главным образом, термокарстовый генезис и связаны с вытаиванием залежей подземного льда. Новые данные позволяют сделать вывод, что выбросы газа могли стать стартовым механизмом формирования новых озер.

Благодаря исследованию, ученые смогли объяснить специфическое строение дна таких озер: глубокая центральная часть и мелкий шельф, хорошо различимые на космических снимках и фотографиях, сделанных с вертолета.

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