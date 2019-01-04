Погода в Тюмени 4 января: - 6 градусов и без осадков
В пятницу, 4 января, в Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7,-12.
В Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -4, - 6 градусов.
В Тобольске облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём: -5, - 7 градусов.
В Заводоуковске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -6, - 8 градусов.
В Ялуторовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха:-6, - 8 градусов.