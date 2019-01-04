2019-01-04T06:26:27+03:00
Общество

Погода в Тюмени 4 января: - 6 градусов и без осадков

День подходит для катания на катках
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В пятницу, 4 января, в Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7,-12.

В Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -4, - 6 градусов.

В Тобольске облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём: -5, - 7 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -6, - 8 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха:-6, - 8 градусов.

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