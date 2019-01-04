В тюменском пункте обогрева для бездомных работают медики и волонтеры

4 Янв. 2019 2019-01-04T06:16:06+03:00

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Тюменской области Правительство Тюменской области реализует ряд мероприятий для развития рынка социальных услуг, одним из которых является привлечение негосударственных

организаций.

По данным департамента социального развития Тюменской области, в 2018 году поставщиками соцуслуг стали уже 35 организаций.

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности в Тюменской области вырос на 34,3%, а в 2019 году планируется его увеличение до 43,4%.

Помощь должна быть доступна самым незащищенным людям, считают тюменцы. Поэтому при поддержке депутатов Тюменской областной думы для помощи лицам без определенного места жительства специалисты Центра развития социальных проектов «Милосердие» создали «Пункт обогрева для бездомных». Он обеспечивает бездомным людям возможность переночевать в тепле, поесть, помыться и постричься, пройти санобработку.

Кроме того, в пункте можно получить экстренную или плановую медицинскую помощь, содействие в восстановлении документов и др. В проекте участвуют волонтеры, в том числе медики.