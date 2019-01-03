Инициатором чемпионата спортивного голубеводства России стали тюменцы

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:04:00+03:00

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Тюмень отметили на конференции Союза российских спортсменов-голубеводов, которая в середине декабря состоялась в Балашихе Московской области как локомотив спортивного регионального голубеводства России.

- В 2014 году тюменский клуб голубеводов стал одним из инициаторов создания открытого Национального чемпионата России по спортивному голубеводству, - главный судья чемпионата Анатолий Шишкевич, - Основная цель, которую мы ставили - объединение голубеводов-спортсменов. В каждом российском регионе есть любители спортивных голубей. Но они были разрознены. Создание единых правил судейства, проведение совместных выпусков, выставок должно было объединить всех в единую структуру. Для начала мы создали тюменский сайт национального чемпионата, на котором сейчас представлена вся голубеводческая Россия. Мы создали и апробировали электронную систему онлайн прилета. Сейчас маршрут каждого регионального клуба виден на едином сайте, видны результаты каждого голубя. В режиме реального времени происходит подсчет скорости, балов, очков.

В год создания чемпионата его инициаторы даже представить не могли, что получится из этой идеи, ведь попытки по объединению и развитию регионального спортивного голубеводства предпринимались и до этого. Но прошедшие четыре года показали, что путь был выбран правильно.