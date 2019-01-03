2019-01-03T17:08:42+03:00
Общество

На тюменской агрофирме КРиММ создадут 30 рабочих мест

Сейчас работники следят за сохранностью овощей
Алена Кульмухаметова
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Овощи агрофирма поставляет на прилавки тюменских магазинов. Фото с сайта пиксабайОвощи агрофирма поставляет на прилавки тюменских магазинов. Фото с сайта пиксабай
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Тюменская агрофирмы КРиММ продолжает развиваться. Сейчас в агрофирме работает 600 человек, пять лет назад было 500.

- Мы сохранили динамику и считаем, что 2019-й будет ключевым для развития предприятия. Новый завод по переработке картофеля даст нам возможность существенно разнообразить ассортимент, - отметил генеральный директор Геннадий Рязанов. - На предприятии планируем выпускать три вида продукции – это пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, охлажденный картофель и бланшированный, то есть обработанный кипятком или паром. Вся современная производственная линия голландского производства уже завезена и в январе начнется ее сборка.

На новом заводе КРиММа, после запуска всех производственных линий, намерены создать еще более 30 рабочих мест.

- Помимо работы на новом производстве, в зимний период особое внимание уделяем мерам по сохранности продукции. Она, конечно, расходится, каждый день идет отгрузка, но важно часть овощей сохранить до конца зимы, начала весны. В этом деле тоже есть прогресс, - отметил Геннадий Рязанов.

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