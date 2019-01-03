Тюменскую молодёжь приглашают на конкурс лидеров «Команда Урала»

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:16:10+03:00

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В УрФО стартовал конкурс лидеров «Команда Урала». Принять в нём участие может и молодежь Тюменской области в возрасте от 17 до 30 лет.

По информации организаторов, заявки на участие принимаются в личном кабинете на сайте КомандаУрала.РФ до 9 февраля 2019 года.

С 9 по 22 февраля конкурсанты пройдут онлайн-тестирование и диагностику профессиональных способностей. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления – филиала РАНХиГС.

Победителям конкурса будет предоставлена возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях Уральского федерального округа, а также в органах власти. Наставниками молодых специалистов станут руководители организаций и топ-менеджмент крупных корпораций, а также руководители различных уровней органов муниципальной и региональной власти.