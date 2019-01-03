Путёвка в Крым для жительницы Тюменского района оказалась счастливой

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:08:07+03:00

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Беловы из поселка Боровский Тюменского района прожили вместе уже 55 лет. В этом году более сорока семей «Столичного» отметили золотой юбилей супружеской жизни.

Семья Беловых празднует изумрудную свадьбу. И у нее двойной юбилей – их светский брак равен 55 годам, и 10 лет как они обвенчаны в Храме Святителя Николая Чудотворца посёлка Боровский.

Глава семьи - Владимир Александрович Белов родился в 1934 году в деревне Дружково Спасского района Нижегородской области. Окончил 7 классов, поступил в ремесленное училище, а потом устроился по специальности на деревообрабатывающий завод.

Ульяна Яковлевна – уроженка города Тюмени, родилась в 1935 году. Окончила Омский сельскохозяйственный институт, получила диплом зоотехника-птицевода. В середине 60–х ее приняли на должность начальника опытного цеха на Боровскую птицефабрику – там нужны были молодые специалисты. За добросовестный труд она получала путёвки в санатории страны.

Одна из путёвок в Крым оказалась счастливой: там Ульяна встретила своего будущего мужа. С Владимиром они расписались 26 ноября 1963 года в нижнем Новгороде. В посёлок Боровский, куда они переехали уже вместе, у Владимира и Ульяны родился сын. Оба супруга проработали на Боровской птицефабрике до самой пенсии.

- Владимир Александрович и Ульяна Яковлевна очень внимательно относятся друг к другу. Придерживаются правильного питания, но при этом очень любят совместные чаепития со стряпней. Он - большой любитель сада и огорода. До сих пор водит автомобиль, сам содержит дачу, всегда участвует в выставках "Дары осени", занимая призовые места. Много столярничает и часто оказывает помощь соседям, любит читать тюменские газеты и смотреть спортивные передачи. Ульяна Яковлевна ухаживает за рассадой, на ее подоконниках всегда зеленеет лук, на огороде - множество овощей, яблок, вишни. Вместе супруги делают заготовки на зиму. Постоянно посещают концертные программы в местном Доме культуры и активно участвуют в жизни церкви, бывают на службах в храме, читают духовную литературу, - рассказывает социальный работник Ларисы Коренева, которая рядом с ними уже около 5 лет.