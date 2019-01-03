Театралы презентовали тоболякам эскиз спектакля

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:01:10+03:00

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Увидеть себя могут жители Тобольска в новом спектакле, созданном по реальным историям горожан. Его презентовали 25 начинающих театралов.

Документальный спектакль уникален тем, что в течении двух дней участники проекта «Театральная эволюция» общались с тоболяками и узнавали их отношение к городу. Главная задача была узнать мысли и переживания человека, запомнить его манеры и тембр голоса, вжиться в роль нового знакомого. На создание итогового продукта у актеров был всего лишь день.

— У нас получилось сделать театральное действие на хорошем уровне, ребята успели сработаться и между собой, и с режиссерами постановки. Совместными усилиями мы создали настоящий эскиз спектакля, который надо дорабатывать и использовать дальше для показов широкому зрителю. И, конечно, стоит отметить, что проект помог сформировать базу актеров и заинтересованных сценическим искусством людей для зарождения нового театрального сообщества в Тобольске, — отметил менеджер проекта Константин Ваганов.