Несанкционированные свалки в Тюменской области будут ликвидировать

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:03:50+03:00

В департаменте недропользования и экологии региона подвели итоги 2018 года

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В Тюменской области в рамках государственной программы «Недропользование и охрана окружающей среды» продолжат работу по ликвидации свалок и расчистке русел рек.

По словам начальника отдела программ в сфере природопользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Людмилы Скуратович, в 2018 году на эти цели было затрачено свыше 300 миллионов рублей.

От 17 таких свалок избавились в 2018 году в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тюменском, Ишимском районах. В ближайшее время дополнительно ликвидируют шесть несанкционированных свалок.

Людмила Скуратович напомнила, что биологические отходы ликвидируются отдельно, на ветсанутильзаводах.

Также, ведется постоянный мониторинг подземных и сточных вод, состояния природных объектов, качества воды, химического состава снежного покрова. На эти цели направлено в 2018 году 18 миллионов рублей.

В ходе надзорных мероприятий в 2018 году выявлены 462 нарушения. Из 57 обязательных предписаний на 11 декабря выполнено 34 предписания.

Людмила Скуратович добавила,что малые реки Карасуль и Мергень в Ишиме не будут больше препятствием для прохождения весеннего паводка. На эти цели было потрачено 9,5 млн рублей.