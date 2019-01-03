В Тюмени перекрыто пересечение улиц 50 лет Октября и Вербной

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:35:09+03:00

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Тюменских автомобилистов предупредили о закрытии проезда на одной из магистралей города из-за коммунальной аварии.

Так, 3 января для проезда закроют участок на пересечении улиц 50 лет Октября и Вербной. Специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства будут устранять аварию на подземных коммуникациях. Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательными, а такжеобращать внимание на новые дорожные знаки.

На какой период времени установлено ограничение пока не известно.

Объехать перекрытый участок можно по улицам: Маресьева, Пригородной и Чекистов. Пока автовладельцы могут ознакомиться со схемой перекрытия и продумать новые маршруты.