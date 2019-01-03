2019-01-03T12:27:48+03:00
Звезды

Тюменские иллюстраторы могут подать заявку на премию The stArt Award

Тема премии в этом сезоне: Пиноккио
Алена Кульмухаметова
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Подать заявку на премию The stArt Award можно до 7 января. На премии ожидают молодых, начинающих и перспективных иллюстраторов.

Как сообщают организаторы конкурса, лучшие работы будут напечатаны в международном издании BoekieBoekie, а также представлены на выставке и отмечены денежными призами.

Тема премии в этом сезоне: Пиноккио. Задача участников - создать серию иллюстраций к историям, написанным специально для BoekieBoekie.

Задания конкурса меняются: среди вариантов есть и настольная игра, и обложка книги, и возможность проиллюстрировать отрывки из оригинальной сказки про Пиноккио.

Макет, который художник получит после регистрации, даст понять, как много места работы могут занимать в каждом рассказе. Верстка историй подскажет, как расположить изображения и сколько для них есть. Минимальное количество иллюстраций для участия - 5

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