В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:09:39+03:00

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Почти 22 тысячи тюменцев стали пациентами хирургического отделения консультативно-диагностического центра «Эндос» в 2018 году. Специалисты центра успешно практикуют «хирургию одного дня».

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, современные стационарозамещающие технологии и высококлассное оборудование после операции в амбулаторных условиях позволяет больному в самые короткие сроки вернуться к обычному ритму жизни.

- В центре «Амбулаторной хирургии» проводят такие операции, которые не требуют многодневного пребывания в стационаре, - рассказывает заведующий отделением, врач-хирург Алексей Преферансов. - Пациенты поступают к нам с доброкачественными образованиями кожи и подкожно-жировой клетчатки: липомы, атеромы, папилломы, невусы и т.д. Оперативное вмешательство проходит под местной анестезией. В 2018 году полностью выполнен план по таким операциям, их сделано около трех тысяч.

Тюменцев направляют в «Эндос» врачи первичного звена (участковые терапевты поликлиник), и операции проводятся как по полису ОМС, так и платно.