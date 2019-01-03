2019-01-03T11:09:39+03:00
Общество

В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»

Больной в короткие сроки возвращается к обычному ритму жизни
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Почти 22 тысячи тюменцев стали пациентами хирургического отделения консультативно-диагностического центра «Эндос» в 2018 году. Специалисты центра успешно практикуют «хирургию одного дня».

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, современные стационарозамещающие технологии и высококлассное оборудование после операции в амбулаторных условиях позволяет больному в самые короткие сроки вернуться к обычному ритму жизни.

- В центре «Амбулаторной хирургии» проводят такие операции, которые не требуют многодневного пребывания в стационаре, - рассказывает заведующий отделением, врач-хирург Алексей Преферансов. - Пациенты поступают к нам с доброкачественными образованиями кожи и подкожно-жировой клетчатки: липомы, атеромы, папилломы, невусы и т.д. Оперативное вмешательство проходит под местной анестезией. В 2018 году полностью выполнен план по таким операциям, их сделано около трех тысяч.

Тюменцев направляют в «Эндос» врачи первичного звена (участковые терапевты поликлиник), и операции проводятся как по полису ОМС, так и платно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Театралы презентовали тоболякам эскиз спектакля
Несанкционированные свалки в Тюменской области будут ликвидировать
В Тюмени перекрыто пересечение улиц 50 лет Октября и Вербной
Тюменские иллюстраторы могут подать заявку на премию The stArt Award
Пьяный тюменец ударил ножом собственного сына
Сто молодых тюменцев открыли в 2018 году собственный бизнес
Тюменские школьники-изобретатели отправятся в Москву и Реутов
Школе успеха Тюменского района - 90 лет
Авторы тюменских комиксов выпустят совместные сборники с зарубежными художниками
Погода в Тюмени 3 января: - 9 градусов и без снегопада
В Викулово на мастер-классе «Валенки на завалинке» раздадут мешочки желаний
Молодым тюменским мамам помогают стать предпринимателями
В Винзили на праздник пришли четыре Деда Мороза
Тюменский «Родник» организовал «Книжкины именины»
Тюменца будут судить за регулярные избиения пенсионерки
Старейшая библиотека Тюменской области отметила 95-летие
Тюменские полицейские вернули телефон гостю из Еврейского автономного округа
Информационные технологии внедряют в социальную сферу для тюменцев
В первый день нового года в Тюмени родились 27 малышей
Движение «рисовач» приглашает тюменских художников
Тюменцы просят Галю отпустить Димона
Фотопроект тюменцев стал одним из лучших в конкурсе социальной рекламы
В 2019 году в Тюмени стартует социальный проект «Шанс» с двойным наставничеством
В Тюменской Кадастровой палате сменились номера телефонов
Кредитные кооперативы выдали около двух тысяч займов тюменским аграриям
В Тюмени 12-летнему мальчику петардой оторвало палец
Тюменцы под хэштегом #мывелисебяхорошо поделились своими достижениями в социальных сетях
На «Зелёном поясе» Тюменского района усилят охрану