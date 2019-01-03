В тюменском центре «Эндос» внедрили «Хирургию одного дня»
Почти 22 тысячи тюменцев стали пациентами хирургического отделения консультативно-диагностического центра «Эндос» в 2018 году. Специалисты центра успешно практикуют «хирургию одного дня».
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, современные стационарозамещающие технологии и высококлассное оборудование после операции в амбулаторных условиях позволяет больному в самые короткие сроки вернуться к обычному ритму жизни.
- В центре «Амбулаторной хирургии» проводят такие операции, которые не требуют многодневного пребывания в стационаре, - рассказывает заведующий отделением, врач-хирург Алексей Преферансов. - Пациенты поступают к нам с доброкачественными образованиями кожи и подкожно-жировой клетчатки: липомы, атеромы, папилломы, невусы и т.д. Оперативное вмешательство проходит под местной анестезией. В 2018 году полностью выполнен план по таким операциям, их сделано около трех тысяч.
Тюменцев направляют в «Эндос» врачи первичного звена (участковые терапевты поликлиник), и операции проводятся как по полису ОМС, так и платно.