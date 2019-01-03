Пьяный тюменец ударил ножом собственного сына

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:57:30+03:00

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Пьяные посиделки отца и сына в посёлке Голышманово завершились больничной койкой для одного и отделением полиции для другого.

Как сообщает Управление МВД по Тюменской области, в одном из домов, расположенных в залинейной части поселка Голышманово, произошла ссора между нетрезвыми отцом и сыном. 62-летний мужчина в порыве ярости схватил со стола нож и ударил им 25-летнего сына в живот.

Злоумышленника оперативно задержали полицейские. Ему грозит рельное лишение совободы. Сын в настоящее время находится в палате интенсивной терапии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».