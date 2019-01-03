2019-01-03T10:25:39+03:00
Общество

Сто молодых тюменцев открыли в 2018 году собственный бизнес

Старшеклассники смогли предложить интересные идеи
Алена Кульмухаметова
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Более ста молодых тюменцев в 2018 году открыли собственный бизнес. В областном центре подвели итоги программы «Ты - предприниматель».

- В этом году в рамках программы в регионе было открыто более 100 юридических лиц, а около 3 тысяч человек прошли обучение, - поделился результатами председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству организации «ОПОРА РОССИИ» Артем Андросов. - Задача программы – вовлечь в бизнес молодых людей, показать ребятам перспективы. Большой отклик, по словам Артема Андросова, программа нашла у школьников.

Старшеклассники не только с удовольствием посещали образовательные семинары, но и смогли предложить интересные идеи для открытия собственного дела.

Программа дает возможность вникнуть молодым людям в детали ведения собственного дела. Но нужно понимать, что реальный результат будет виден лишь через два-три года. Есть и еще одна задача - это увеличение выживаемости бизнеса. И здесь Тюменская область в лидерах. - У участников нашей программы выживаемость бизнеса очень высокая, около 70-80 процентов.

Добиться такого результата удалось благодаря не только образовательным программам и консультациям, но и хорошему стартовому пакету. Он позволяет молодым людям на первых шагах сэкономить около 300 тысяч рублей. В пакет входит помощь от партнеров, это и услуги по открытию счета, телефония, полиграфия, реклама и т. д. Напомним, федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется в 60 регионах России. В Тюменской области ее организатором является Центр развития бизнеса при поддержке ТРО «ОПОРА РОССИИ» и регионального правительства. Стать участником программы может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.

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