2019-01-03T09:17:43+03:00
Общество

Тюменские школьники-изобретатели отправятся в Москву и Реутов

Финал соревнований пройдет в двух возрастных категориях – старшеклассники и юниоры
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Каждый год тюменские школьники становятся призёрами и победителями всероссийского форума «Шаг в будущее».

По традиции победители областного и федерально-окружного форума «Шаг в будущее» представят свои работы на всероссийском уровне, сообщает портал «Мегатюмень».

Финал соревнований пройдет в двух возрастных категориях: школьники 8-11 классов отправятся в Москву, а юниоры – ученики 5-7 классов презентуют свои разработки в Реутове.

Тюменскую область представят ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима, Сладковского, Нижнетавдинского, Ишимского, Упоровского, Уватского, Юргинского, районов и Заводоуковского округа.

Школьники выступят на симпозиумах «Социально-гуманитарные науки и искусство», «Математика и информационные технологии», «Естественные науки и современный мир», «Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе», а также «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», рассказала Евгения Самохвалова, пресс-секретарь департамента образования и науки региона.

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