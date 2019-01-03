Тюменские школьники-изобретатели отправятся в Москву и Реутов
Каждый год тюменские школьники становятся призёрами и победителями всероссийского форума «Шаг в будущее».
По традиции победители областного и федерально-окружного форума «Шаг в будущее» представят свои работы на всероссийском уровне, сообщает портал «Мегатюмень».
Финал соревнований пройдет в двух возрастных категориях: школьники 8-11 классов отправятся в Москву, а юниоры – ученики 5-7 классов презентуют свои разработки в Реутове.
Тюменскую область представят ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима, Сладковского, Нижнетавдинского, Ишимского, Упоровского, Уватского, Юргинского, районов и Заводоуковского округа.
Школьники выступят на симпозиумах «Социально-гуманитарные науки и искусство», «Математика и информационные технологии», «Естественные науки и современный мир», «Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе», а также «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», рассказала Евгения Самохвалова, пресс-секретарь департамента образования и науки региона.