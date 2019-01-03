2019-01-03T08:09:50+03:00
Общество

Школе успеха Тюменского района - 90 лет

Она выпустила завидных выпускников
Алена Кульмухаметова
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Московская школа Тюменского района, в которой учатся победители проекта «Это бизнес,

детки!», накануне отметила свое 90-летие.

С каждым годом в поселке Московский под Тюменью растет количество учеников. Так,

если в прошлом учебном году здесь обучались 1 208 ребят, то в этом за парты сели 1 290 человек.

Школа заслуженно гордится своими воспитанниками. Один из ярких примеров тому – победа команды Московской школы в проекте «Это бизнес, детки!» и поездка в Москву на экскурсию в известную компанию «Black Star».

У школы – завидные выпускники. В прошлом учебном году четверо из них были награждены

медалью «За особые успехи в учении». Каждый ученик отзывается о своей школе с любовью. И учителя, и учащиеся к юбилею учреждения подошли основательно: разработали программу действий, подготовили музыкальные номера, украсили коридоры и кабинеты.

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