Школе успеха Тюменского района - 90 лет
Московская школа Тюменского района, в которой учатся победители проекта «Это бизнес,
детки!», накануне отметила свое 90-летие.
С каждым годом в поселке Московский под Тюменью растет количество учеников. Так,
если в прошлом учебном году здесь обучались 1 208 ребят, то в этом за парты сели 1 290 человек.
Школа заслуженно гордится своими воспитанниками. Один из ярких примеров тому – победа команды Московской школы в проекте «Это бизнес, детки!» и поездка в Москву на экскурсию в известную компанию «Black Star».
У школы – завидные выпускники. В прошлом учебном году четверо из них были награждены
медалью «За особые успехи в учении». Каждый ученик отзывается о своей школе с любовью. И учителя, и учащиеся к юбилею учреждения подошли основательно: разработали программу действий, подготовили музыкальные номера, украсили коридоры и кабинеты.