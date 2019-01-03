Авторы тюменских комиксов выпустят совместные сборники с зарубежными художниками

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:14:28+03:00

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Два совместных сборника с художниками из зарубежных стран выпустят тюменские комиксисты в 2019 году.

- Мы планировали в конце 2018 года выпустить своими силами сборник профессиональных комиксов тюменских авторов «Черное молоко», но события этого года развивались слишком стремительно для комикс-движения в Тюмени. Мы провели крупнейший фестиваль Comic Arts Tyumen, поучаствовали в нескольких российских фестивалях и даже продемонстрировали свои работы за рубежом. В результате появилось огромное количество новых контактов и знакомств с художниками со всего мира. Поэтому концепция поменялась, - рассказал совладелец лавки комиксов SpaceCow Георгий Елаев.

Уже до осени 2019 года выйдут два сборника комиксов, созданных в соавторстве тюменских художников и комиксистов из США, Латвии, Германии, Армении, а также ряда европейских государств.

- 2018 год был совершенно безумным для тюменских комиксистов, - признался Елаев. - В начале года я не мог представить, что такие вещи произойдут вообще когда-либо. Что нас будут звать на фестивали в Америку и Германию, что мы будем делать комиксы с художниками со всего света. И я до сих пор пребываю в сильной эйфории от этого!