Погода в Тюмени 3 января: - 9 градусов и без снегопада

3 Янв. 2019 2019-01-03T06:51:50+03:00

В Тюмени сегодня тепло

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В четверг, 3 января, в Тюмени и по области установилась отличная погода для прогулок и зимних забав.

В Тюмени переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -5 градусов.

В Тобольске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -15 градусов.

В Ялуторовске преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -16 градусов.