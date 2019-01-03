2019-01-03T06:51:50+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 января: - 9 градусов и без снегопада

В городе значительно потеплело
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени сегодня теплоВ Тюмени сегодня тепло
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В четверг, 3 января, в Тюмени и по области установилась отличная погода для прогулок и зимних забав.

В Тюмени переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -5 градусов.

В Тобольске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -15 градусов.

В Ялуторовске преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -16 градусов.

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