2019-01-03T06:22:12+03:00
Общество

В Викулово на мастер-классе «Валенки на завалинке» раздадут мешочки желаний

В играх будут участвовать и взрослые и дети
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Игровой мастер-класс «Валенки на завалинке» начнется в Викуловском Доме культуры 4 января в 14 часов.

- Для всех участников мастер-класса мы раздадим специально подготовленные мешочки, в которых будет материал для создания своего валенка, - рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского ДК Анастасия Шипачева. - Для изготовления будем использовать фетр, бусинки, разные аксессуары, ленты. Участники мастер-класса на листочке напишут желание и поместят его в валенок, а затем на елку в качестве украшения.

Заведующая пояснила, что такой мастер-класс они проводят впервые. Ведущие наденут народные костюмы, расскажуто валенках, завалинке и обо всем, что с этим связано. Викуловчанам должны понравиться хороводы и народные игры, увлечёт и «Валенок-предсказатель».

Также ведущие праздника расскажут об истории валенок, откуда они пошли, из чего их делали, кто их носил, и как их применяли в быту. А из истории известно, что на территорию Руси валенки попали в период Золотой Орды, то есть более 1,5 тыс. лет назад.

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