2019-01-02T18:16:29+03:00
Общество

Молодым тюменским мамам помогают стать предпринимателями

Женщины получают не только финансовую помощь
Алена Кульмухаметова
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Открыть своё дело смогли в 2018 году сразу 15 молодых тюменских мам. Служба занятости населения Тюменской области помогает женщинам, выходящим из отпуска по уходу за ребенком найти свое место в экономических отношениях.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, женщины открыли бизнес по таким направлениям, как парикмахерские услуги, салоны красоты, занялись производством молока, выращиванием и разведением птицы, открыли рестораны и организовали доставку продуктов питания, а также нашли себя в сфере дополнительного образования детей и взрослых, деятельности фитнес-центров, производстве одежды и аксессуаров, розничной торговле.

Например, женщина с двумя детьми из Исетского района после получения профессии долгое время не могла найти работу по специальности - технолог общественного питания. Даже обращения в центр занятости населения Исетского района в 2018 году не помогло найти работу – не было подходящих вариантов трудоустройства. Поэтому сотрудники центра предложили ей участие в программе самозанятости.

Ей помогли решить вопрос аренды помещения, зарегистрироваться в качестве юридического лица и, получив финансовую помощь более 118 тысяч рублей, она смогла организовать небольшой ресторанный бизнес.

Кстати, по распоряжению департамента труда и занятости населения Тюменской области с февраля 2018 года женщины, имеющие несовершеннолетних детей, пользуются приоритетным правом на получение государственной услуги по содействию самозанятости.

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