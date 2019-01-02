В Винзили на праздник пришли четыре Деда Мороза
Деды Морозы из Винзилей устроили настоящее соревнования. Победителями оказалась все сказочные персонажи.
Конкурс «Зимняя сказка» для Дедов Морозов и Снегурочек был объявлен в Винзилях в декабре 2018 года.
По условиям первого поселкового конкурса Деды Морозы и Снегурочки представляли
новогоднюю программу, в которую входили визитка, поздравление к жителям и игра со зрителем.
Участники все до единого самым серьезным образом подготовились к состязанию и не давали скучать никому: пели, играли на баяне, оригинально поздравляли земляков с Новым годом, танцевали и проводили игры, а кто-то даже угощал конфетами.
В итоге «Сказочных» состязаний победителями в номинации "Самые народные" стали Дед Мороз и Снегурочка из детсада "Малышок". "Самые добрые" - пара из Винзилинской школы, "Самые веселые" - Дед Мороз и Снегурочка из библиотеки и общеобразовательной школы. И, наконец, бесспорные лидеры всего конкурса - пара из детской школы искусств "Мечта".