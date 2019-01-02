2019-01-02T17:05:56+03:00
Общество

В Винзили на праздник пришли четыре Деда Мороза

Все они были со Снегурочками
Алена Кульмухаметова
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В Винзили на праздник пришли четыре Деда МорозаВ Винзили на праздник пришли четыре Деда Мороза
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Деды Морозы из Винзилей устроили настоящее соревнования. Победителями оказалась все сказочные персонажи.

Конкурс «Зимняя сказка» для Дедов Морозов и Снегурочек был объявлен в Винзилях в декабре 2018 года.

По условиям первого поселкового конкурса Деды Морозы и Снегурочки представляли

новогоднюю программу, в которую входили визитка, поздравление к жителям и игра со зрителем.

Участники все до единого самым серьезным образом подготовились к состязанию и не давали скучать никому: пели, играли на баяне, оригинально поздравляли земляков с Новым годом, танцевали и проводили игры, а кто-то даже угощал конфетами.

В итоге «Сказочных» состязаний победителями в номинации "Самые народные" стали Дед Мороз и Снегурочка из детсада "Малышок". "Самые добрые" - пара из Винзилинской школы, "Самые веселые" - Дед Мороз и Снегурочка из библиотеки и общеобразовательной школы. И, наконец, бесспорные лидеры всего конкурса - пара из детской школы искусств "Мечта".

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