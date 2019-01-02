Тюменский «Родник» организовал «Книжкины именины»

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:15:57+03:00

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Подопечные тюменского реабилитационного центра «Родник» встретились с любимыми героями и окунулись в удивительный мир чтения, приняли участие в занимательных викторинах, без труда отвечая на вопросы. А организовали для них это путешествие библиотекари центра.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, специалисты подготовили для своих юных воспитанников выставку книг, которые в 2018 году отмечают свои юбилейные даты.

Ребятам понравилась презентация книг-юбиляров. Замечательная сказка «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена отметила 180 лет с момента выхода в свет, «Маленькому принцу» А. де Сент-Экзюпери исполнилось 75 лет, «Мойдодыру» К.И. Чуковского – 95 лет, «Приключения Пиноккио» К. Коллоди – 135 лет, 80-летие отпраздновал «Волшебник изумрудного города» А.М. Волкова, а Носовскому Незнайке «стукнуло» 65!

Софья в центре «Родник» впервые.

- Мне очень нравится ходить в библиотеку, - поделилась девочка, - я люблю читать и в библиотеке всегда проводят увлекательные мероприятия, викторины, литературные игры, - сказала девочка.