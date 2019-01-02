2019-01-02T15:56:13+03:00
Происшествия

Тюменца будут судить за регулярные избиения пенсионерки

Женщина терпела несколько месяцев
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Бурные страсти кипели между отнюдь не молодыми людьми. Пенсионерка из посёлка Новотарманский устала терпеть побои от 64-летнего возлюбленного.

Как сообщает управление МВД по Тюменской области, пенсионер пойдет под суд за регулярные избиения жены. Накануне в отношение истязатели возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в течение нескольких месяцев житель поселка Новотарманский избивает свою супругу. Нападения на61-летнюю жену происходили каждый раз, когда мужчина возвращался домой пьяным, а женщина жена делала ему замечания.

Мужчина не раз поднимал руку на жену. Исходя из того, что просто разговоры мужчина не понимает, следователи межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» возбудили уголовное дело по факту истязания.

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