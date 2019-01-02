Старейшая библиотека Тюменской области отметила 95-летие

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:17:01+03:00

В ней не только царство книг, но и центр внедрения информационных технологий

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История Юргинской библиотеки берет начало с конца XIX века, а именно с 1884 года, когда в только что открывшейся церковно-приходской школе, здание которой до сих пор сохранилось, открылась читальня.

В 1978 году Юргинская районная получила статус центральной библиотеки.

Сегодня Юргинская библиотека - это не только царство книг, но и центр внедрения информационных технологий.

- Мы постоянно находимся в развитии, предлагаем посетителям новые интересные формы общения, - отметила заведующая Централизованной библиотечной системой Юргинского района Ольга Арсентьева. – С 2014 года у нас можно получить доступ к информационным ресурсам Национальной электронной и президентской библиотеки.

За 95 лет в стране произошло немало перемен, но перед сотрудниками юргинского «островка просвещения» остается важнейшая задача приобщения людей к прекрасному, развития у них знания и мышления.