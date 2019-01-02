Тюменские полицейские вернули телефон гостю из Еврейского автономного округа

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:03:24+03:00

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Кража телефона случилась за два часа до наступления нового года. Расставаться с вещью житель Еврейского автономного округа не пожелал и обратился в полицию.

Как сообщает УВД на транспорте УрФО, 31 декабря 2018 года, за два часа до полуночи, в дежурную часть Тюменского линейного отдела полиции на транспорте поступило заявление от путешественника, который сообщил о краже мобильного телефона.

Выяснилось, что мужчина находился в Тюмени проездом и спал перед дорогой в комнате отдыха, расположенной на шестом этаже железнодорожного вокзала. Проснувшись около 16.00, он не обнаружил свой телефон, который раньше лежал на прикроватной тумбочке здесь же, в комнате отдыха.

Сумма ущерба составила около 3800 рублей. Мужчина дал словесный портрет еще одного жильца, отдыхавшего в этом же номере.

Полицейские задержали похитителя. Им оказался ранее судимый за кражу житель Республики Коми. Телефон находился в вещах подозреваемого и был изъят правоохранителями. Мужчина признался, что, собираясь на свой поезд и воспользовавшись сном другого жильца, он «прихватил» с собой чужое имущество – сотовый телефон.