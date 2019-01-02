Информационные технологии внедряют в социальную сферу для тюменцев

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:09:03+03:00

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Специалисты департамента социального развития Тюменской области в 2018 году продолжили внедрение информационных технологий в работу своих структур.

Появились новые электронные сервисы для населения, такие, как «информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки, «информирование о закрепленном социальном работнике» на портале услуг Тюменской области, сервис «информирование о праве на меры социальной поддержки» на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и сервис заказа «социального такси» на портале общественного транспорта региона.

В СМИ региона прошла активная кампания по популяризации электронной формы обращения за государственными услугами: новостные сюжеты на тюменском телевидении, информационные брошюры, буклеты, видеоролик о преимуществах обращения за услугами в электронной форме. Как следствие, доля госуслуг департамента, предоставленных в электронной форме, повысилась.

В настоящее время тюменцы могут получить четыре государственные услуги департамента без необходимости личного посещения органа власти, воспользовавшись электронной подписью.

В новом году работа продолжится. Так, запланировано внедрение межведомственного информационного банка данных «Медико-социальная помощь», не имеющего на текущий момент аналогов в России.