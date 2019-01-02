В первый день нового года в Тюмени родились 27 малышей

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:51:36+03:00

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Департамент здравоохранения Тюменской области поделился хорошими новостями. В первый день нового года тюменцев стало больше на 27 человек.

Как сообщила Александра Малыгина из пресс-службы ведомства, за первые часы 2019 года, и незадолго до полуночи (с 20.00 31 декабря) родилось 27 детей - ровно столько же, как и в прошлом году. Только в этом году - богатыри во всем опередили девчонок: родилось 9 девочек и 18 мальчиков.

Самым первым в Тюмени в 2019 появился мальчик – в 2.10 в отделении Перинатального центра на Энергетиков, еще через 15 минут родился еще один мальчик во втором роддоме. Первая девочка появилась в 3.20 во втором роддоме.

Спокойно прошла новогодняя ночь в третьем роддоме, потому что последние роды в 2018 были в 17.10 - родился мальчик, а в 2019 в этих стенах первой появилась девочка - но только в 14.25.

В перинатальном центре на свет появились 7 девочек и 14 мальчиков. Во втором роддоме 1 девочка и 4 мальчика, а в третьем родилась одна девочка.