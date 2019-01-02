2019-01-02T13:07:23+03:00
Общество

Движение «рисовач» приглашает тюменских художников

Для этого достаточно принести бумагу и карандаши
Алена Кульмухаметова
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Фото с соцсети ВКонтактеФото с соцсети ВКонтакте
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Всем тюменцам, желающим научиться рисовать комиксы и рисованные истории предлагают присоединиться к движению «рисовач».

Каждое воскресенье с 19 до 21 часа тюменские художники собираются в кафе на первом этаже Школы перспективных исследований ТюмГУ и помогают друг другу творить.

Отмечается, что движению уже четыре года.

«Рисовач» - это открытая площадка с минимальным порогом вхождения. Можно прийти и тут же сесть рисовать. Там нет обязательной программы обучения, зато есть комьюнити, где все помогают друг другу.

Чтобы присоединиться к команде тюменских художников, достаточно принести бумагу и карандаши в ШПИ.

Расписание встреч публикуется в группе «ВКонтакте».

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