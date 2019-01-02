Движение «рисовач» приглашает тюменских художников
Всем тюменцам, желающим научиться рисовать комиксы и рисованные истории предлагают присоединиться к движению «рисовач».
Каждое воскресенье с 19 до 21 часа тюменские художники собираются в кафе на первом этаже Школы перспективных исследований ТюмГУ и помогают друг другу творить.
Отмечается, что движению уже четыре года.
«Рисовач» - это открытая площадка с минимальным порогом вхождения. Можно прийти и тут же сесть рисовать. Там нет обязательной программы обучения, зато есть комьюнити, где все помогают друг другу.
Чтобы присоединиться к команде тюменских художников, достаточно принести бумагу и карандаши в ШПИ.
Расписание встреч публикуется в группе «ВКонтакте».