2019-01-02T12:00:13+03:00
Общество

Фотопроект тюменцев стал одним из лучших в конкурсе социальной рекламы

Работа посвящалась тому, как курение влияет на взаимоотношения и мешает
Алена Кульмухаметова
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На Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Импульс» лучшей стала тюменская работа. Фотопроект «Шанса» занял почетное третье место на Всероссийском конкурсе, сообщает «Мегатюмень».

Пиар-компанию отметили федеральные эксперты, среди которых - генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.

Идея фотопроекта – как курение мешает людям – принадлежит тюменцу Ивану Кармацкому.

На фотографиях герои показывают, что курение влияет не только на здоровье и физическое состояние человека, а также на взаимоотношения с другими людьми.

Уже в начале декабря 2018 года проект появился в тюменских школах.

Увидеть фотоисторию можно в группе социального проекта «Шанс»: https://vk.com/wall-129735835_1548.

Напомним, еще в октябре 2017 года стартовала пиар-кампания по профилактике разного рода зависимостей и девиантного поведения. За это время активисты провели конкурс сценариев «Медианаставник», а также создали 15 продуктов социальной рекламы. С работами можно познакомиться по ссылке: https://vk.com/chance_tmn.

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