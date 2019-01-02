2019-01-02T11:07:09+03:00
Общество

В 2019 году в Тюмени стартует социальный проект «Шанс» с двойным наставничеством

Подростки посетят серию мастер-классов
Алена Кульмухаметова
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Социальный проект «Шанс», который помогает трудным подросткам найти наставников и самореализоваться, запустится в 2019 году по технологии двойного наставничества.

По информации организаторов, в проекте можно будет познакомиться с профессиями, а участниками станут: школьники, студенты-выпускники и специалисты из организаций.

Подростки поделятся на группы, каждую из которых будет курировать выпускник тюменского университета, вместе они посетят серию мастер-классов, где научатся писать сценарии, работать с камерой, выразительно говорить, монтировать видео и распространять контент в сети.

Итогом их деятельности станет фильм о выбранной профессии.

Кроме того, за каждой группой будет закреплен наставник — сотрудник из организации. Для участников проекта он проведет экскурсию по компании города, где каждый сможет попробовать себя в роли работника.

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