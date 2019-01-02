2019-01-02T11:00:06+03:00
Общество

В Тюменской Кадастровой палате сменились номера телефонов

Подробная информация размещена на официальном сайте Росреестра
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено РосреестромФото предоставлено Росреестром
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По старым номерам в кадастровую палату тюменцам больше не дозвониться. Причиной тому изменения телефонных номеров в тюменском филиале Федеральной кадастровой палаты с 1 января 2019 года.

По информации палаты, посредством трех новых тюменских номеров телефонов (259-000, 259-001 и 259-002) можно будет дозвониться до любого специалиста, выбирая добавочный номер или следуя указаниям интерактивного голосового меню, согласно специализации подразделения или получаемой услуге.

Так, для получения общей справочной информации нужно будет позвонить по телефону (3452) 259-001 и нажать клавишу «1».

Чтобы задать вопросы в рамках бесплатных «прямых» телефонных линий для кадастровых инженеров, в 2019 году требуется позвонить по телефону (3452) 259-000 и для соединения со специалистами по объектам капстроительства нажать цифру «5», а для соединения по вопросам, связанным с земельными участками – цифру «6».*

Если кому-то нужно заказать курьерскую доставку документов, следует позвонить по телефону (3452) 259-000 и нажать клавишу «1», а по вопросам выдачи электронных подписей – клавишу «2».

Телефоны приемной: (3452) 282-104, факс – 282-107.

Подробная информация размещена на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru) в баннере «Тюменская Кадастровая палата объявляет о смене номеров телефонов с 1 января 2019 года» (предварительно выбрав в левом верхнем углу округ «Уральский ФО» - «Тюменская область»).

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