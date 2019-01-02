Кредитные кооперативы выдали около двух тысяч займов тюменским аграриям
Средний размер займа составляет 155,6 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте АПК Тюменской области.
По данным ведомства, 1 тысяча 964 займа выдали кредитные кооперативы личным подсобным хозяйствам Тюменской области за 9 месяцев 2018 года, из них 97% получили граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и 3% фермеры.
Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 705,9 млн рублей).
Заемные ресурсы расходуются на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Членами кредитных кооперативов являются около 18,5 тысяч представителей малых форм хозяйствования, из них 98,5 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
По итогам 2017 года кредитными кооперативами было выдано 2 тысячи 924 займа на сумму 448,1 млн рублей.