Кредитные кооперативы выдали около двух тысяч займов тюменским аграриям

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:35:26+03:00

Деньги будут направлены на повышение товаропроизводительности Фото: Татьяна Коркина

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Средний размер займа составляет 155,6 тысяч рублей. Об этом рассказали в департаменте АПК Тюменской области.

По данным ведомства, 1 тысяча 964 займа выдали кредитные кооперативы личным подсобным хозяйствам Тюменской области за 9 месяцев 2018 года, из них 97% получили граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и 3% фермеры.

Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 705,9 млн рублей).

Заемные ресурсы расходуются на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Членами кредитных кооперативов являются около 18,5 тысяч представителей малых форм хозяйствования, из них 98,5 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

По итогам 2017 года кредитными кооперативами было выдано 2 тысячи 924 займа на сумму 448,1 млн рублей.