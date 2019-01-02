В Тюмени 12-летнему мальчику петардой оторвало палец

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:09:09+03:00

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Игры с пиротехникой закончились травмой для юного тюменца. Мальчишка решил подержать зажженную петарду и руках и лишился пальца.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в ночь с 31 декабря по 1 января во время запуска фейерверков зафиксировано два факта возгорания балконов жилых домов по проезду Шаимский и улицы Бориса Житкова в Тюмени. Площадь возгорания составила 3 и 4 квадратных метра. Также на днях от неправильного использования пиротехнических изделий пострадал 12-летний подросток. Несчастный случай произошел на одной из улиц города Тюмени. В результате от взрыва петарды в руках, мальчик получил ожоги глаз и лишился пальца на правой кисти.

Тюменская полиция обращается к горожанам с просьбой в период новогодних и рождественских каникул соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий. Чтобы праздники не омрачились трагедией, специалисты рекомендуют приобретать пиротехнические изделия строго в специализированных магазинах. Хранить петарды и салюты необходимо в недоступном для детей месте. Ни в коем случае не запускать их рядом с домами, деревьями и автомобилями, а также внутри помещений. Тем более недопустимо запускать пиротехнику в состоянии опьянения.