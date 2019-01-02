Тюменцы под хэштегом #мывелисебяхорошо поделились своими достижениями в социальных сетях

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:02:09+03:00

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Новогодний челлендж запустил сервис быстрых регистраций TMN-ID. Тюменцы рассказали о своих достижениях, воспоминаниях и новых начинаниях 2018 года в социальных сетях под хэштегом #мывелисебяхорошо.

— В этом году я освоил новую профессию, и теперь делаю быстрые, адаптивные и семантически правильные сайты для людей со всего мира. Начал проводить занятия по дизайну в Первой школе SMM. Наконец-то пришло понимание дальнейшей жизни и собственных желаний, так что, Дедушка, дальше будет только лучше. Спасибо тебе и всем близким за любовь и поддержку, — поделился Михаил Воробьев.

А Елена Костомахина отметила в посте, что 2018 год выдался тяжелым в эмоциональном плане и что ей непросто судить вела ли она себя хорошо все 12 месяцев:

— Встретила 2018 год я в своём любимом городе, так и получилось, что в течение года большую часть свободного времени проводила там. Этот год заставил пересмотреть свои взгляды, мысли и планы. И я благодарна ему за это.

Кто-то впервые сел на шпагат, кто-то уехал за границу. Некоторые ребята побывали на форумах, на которых давно мечтали представить свои проекты. Поженили друзей, подарили множество улыбок и воспитали счастливых детей. У каждого в минувшем году был повод для гордости, еще больше их можно найти под хэштегом #мывелисебяхорошо в социальных сетях Вконтакте и Instagram.

Делясь впечатлениями, тюменцы участвовали в розыгрыше «From деда with love 2019». Между участниками разыгрывали 19 призов: Iphone 8 Plus, брендированные толстовки, рюкзаки, кружки, термосы, кепки, курсы копирайтинга, экскурсии в музеи и другие подарки от проектов сервиса. Победителя выбрали 25 декабря с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на сайте: moi-portal.ru.