На «Зелёном поясе» Тюменского района усилят охрану

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:09:40+03:00

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Устроить свалку, разжечь костёр или незаконно выпилить дерево отныне будет чревато большими последствиями для тюменцев. На территории «Зеленого пояса» будут установлены фотоловушки, лесники усилят патрулирование. Специалисты лесного хозяйства рассчитывают и на общественный контроль.

Лесопарковый «Зелёный пояс» был сформирован в 2018 году вокруг Тюмени. Сейчас специалисты лесного хозяйства организуют дополнительное патрулирование.

Напомним, что с инициативой создания тюменского «Зелёного пояса» выступили городские экологи и общественники в 2017 году. Депутаты областной думы поддержали их проект. Общественники совместно со специалистами департаментов лесного комплекса, недропользования и экологии провели большую работу по определению включаемых в пояс территорий с лесными массивами и водными ресурсами. В итоге летом 2018 года тюменский «Зелёный пояс», площадью 66 849 гектаров, получил официальный статус.

- В зону «Зелёного пояса», куда преимущественно вошли леса Тюменского района, ограничено природопользование и хозяйственная деятельность человека. Здесь запрещено размещать свалки, скотомогильники, делать вырубки, осуществлять застройку и вести другие работы, разрушающие экологическую структуру. За нарушение порядка законом предусмотрены штрафные санкции, гораздо большие по сравнению с лесами других категорий, - пояснил начальник отдела лесного реестра и экспертизы департамента лесного комплекса Сергей Беляев.

- В 2018 году проведена инвентаризация несанкционированных лесных свалок. В 2019 году департамент недропользования и экологии будет осуществлять их ликвидацию, в том числе и на площади «Зеленого пояса». На расчищенных участках установим фотоловушки, чтобы было легче поймать нарушителей, которые захотят вновь выгрузить в лесу мусор, - отметил директор лесного департамента Николай Пуртов,

При этом отдыхать и собирать дикоросы на территории «Зелёного пояса» разрешено.