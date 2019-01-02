На «Зелёном поясе» Тюменского района усилят охрану
Устроить свалку, разжечь костёр или незаконно выпилить дерево отныне будет чревато большими последствиями для тюменцев. На территории «Зеленого пояса» будут установлены фотоловушки, лесники усилят патрулирование. Специалисты лесного хозяйства рассчитывают и на общественный контроль.
Лесопарковый «Зелёный пояс» был сформирован в 2018 году вокруг Тюмени. Сейчас специалисты лесного хозяйства организуют дополнительное патрулирование.
Напомним, что с инициативой создания тюменского «Зелёного пояса» выступили городские экологи и общественники в 2017 году. Депутаты областной думы поддержали их проект. Общественники совместно со специалистами департаментов лесного комплекса, недропользования и экологии провели большую работу по определению включаемых в пояс территорий с лесными массивами и водными ресурсами. В итоге летом 2018 года тюменский «Зелёный пояс», площадью 66 849 гектаров, получил официальный статус.
- В зону «Зелёного пояса», куда преимущественно вошли леса Тюменского района, ограничено природопользование и хозяйственная деятельность человека. Здесь запрещено размещать свалки, скотомогильники, делать вырубки, осуществлять застройку и вести другие работы, разрушающие экологическую структуру. За нарушение порядка законом предусмотрены штрафные санкции, гораздо большие по сравнению с лесами других категорий, - пояснил начальник отдела лесного реестра и экспертизы департамента лесного комплекса Сергей Беляев.
- В 2018 году проведена инвентаризация несанкционированных лесных свалок. В 2019 году департамент недропользования и экологии будет осуществлять их ликвидацию, в том числе и на площади «Зеленого пояса». На расчищенных участках установим фотоловушки, чтобы было легче поймать нарушителей, которые захотят вновь выгрузить в лесу мусор, - отметил директор лесного департамента Николай Пуртов,
При этом отдыхать и собирать дикоросы на территории «Зелёного пояса» разрешено.