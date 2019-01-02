Новый метод диагностики желудочно-кишечного тракта доступен тюменцам

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:08:00+03:00

Он наиболее безопасен для организма

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Тюменские врачи широко применяют наиболее информативные современные методы диагностики. Например, ирригоскопию – только в консультативно-диагностическом центре «Эндос» таких процедур в 2018 году сделано около тысячи.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, ирригоскопия - одна из наиболее безопасных методов, который позволяет диагностировать рак кишечника, полипы, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулы и др. Кроме того, нарушения в работе кишечника, аномалии развития толстой кишки. Еще одно преимущество процедуры - она абсолютно безболезненна и безопасна, и крайне редко может давать серьезные осложнения.

Процедура представляет собой исследование рентенологическим методом толстого кишечника с использованием контрастного вещества (сернокислый барий). На обычных снимках зафиксировать состояние кишечника невозможно, но после введения сернокислого бария орган можно рассмотреть более подробно.

Врачи центра внимательно следят, чтобы такие методы исследований не применялись там, где они противопоказаны – например, при беременности, ослабленном иммунитете после тяжелых операций, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, острых воспалительных процессах в кишечнике и т.д.