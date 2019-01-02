2019-01-02T06:47:11+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 января: солнечно и морозно

Снегопада не ожидается
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени морозно и солнечноВ Тюмени морозно и солнечноФото: Татьяна Коркина
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В среду, 2 января, в Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днём составит -15,-20, местами до -10.

В Тюмени ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -18 градусов.

В Тобольске ясно и без осадков. Ветер южный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -20, -18 градусов.

В Заводоуковске ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -24 градуса.

В Ялуторовске ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -24 градуса.

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