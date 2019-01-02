2019-01-02T06:25:21+03:00
Общество

В Увате посетителей музея отправляют в космос

Мобильный планетарий подарили музею на юбилей спонсоры
Алена Кульмухаметова
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Надувной купол-шатер диаметром четыре метра и высотой около трех метров подарили Уватскому краеведческому музею «Легенды седого Иртыша» на юбилей спонсоры. 3 и 4 января посетителям предлагается совершить виртуальную экскурсию в космос.

- В апреле мобильный планетарий начал работать, состоялось уже более 50 показов фильмов «Глубины космоса», «Путешествие к Земле», «Удивительное солнце». Мы собираем группы от 10 до 15 человек, в зависимости от возраста. Воспитанники детских садов размещаются прямо на полу, им так удобнее, для школьников, а их под купол входит меньше, устанавливаем сиденья, – рассказала директор районного краеведческого музея Людмила Телегина.

По ее словам, фильмы под куполом увлекательны и незабываемы, билеты недорогие: цена детского – 30 рублей, взрослого – 55. Космическое путешествие всей семьей или в компании друзей – возможность отдохнуть и узнать что-то новое.

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