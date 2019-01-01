Добровольные помощники помогают тюменским лесникам

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:15:10+03:00

Они обнаруживают нарушения и помогают их устранять

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Официальный статус общественных лесных инспекторов имеют 34 жителя Тюмени и столичного района. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Напомним, летом 2017 года общественный совет ведомстве выступил с инициативой привлечь к миссии по охране лесов активных граждан.

К концу 2017 года экоактивисты примеряли на себя роль первых общественных лесных инспекторов (в их ряды вступили 15 тюменцев), в текущем году к ним присоединились еще 19 граждан.

Помимо обнаружения свалок, незаконной рубки и других непорядочных поступков граждан по отношению к лесу, общественные инспекторы имеют право патрулировать и охранять лесные территории совместно с государственными инспекторами, популяризировать экологическую культуру и ресурсосбережение, вести с людьми беседы по вопросам соблюдения правил и норм законодательства, санитарной и пожарной безопасности в лесной зоне.

За 2018 год общественные инспекторы направили в департамент восемь материалов с фотографиями, свидетельствующих о нарушении порядка на лесной территории. По четырем из них возбуждены дела об административной ответственности.

Общественным лесным инспектором может стать любой житель Тюменской области старше 18 лет. Для инспектирования необходимы общие знания лесного законодательства, профильное образование не требуется.

Желающие вступить в ряды общественных лесных инспекторов могут подать заявление о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды в департамент лесного комплекса Тюменской области на имя директора по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34/1, каб. 317; либо в местное лесничество.