Социальный проект из Тюмени открывает социальную франшизу для других городов

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:05:16+03:00

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В 2019 году появится онлайн платформа социального проекта «Шанс». По информации создателей проекта, сайт будет содержать материалы, созданные организаторами проекта в Тюмени — методическое пособие собственной системы наставничества, буклеты, презентации.

Авторский сборник методических рекомендаций можно будет скачать и использовать в работе с подростками. Также на платформе появятся социальные продукты, созданные тюменскими медианаставниками — видеоролики, фотоистории, плакаты, документальные и короткометражные фильмы.

Кроме того, на платформе будет размещена карта регионов, которые присоединились к «Шансу» и реализуют проект.

Напомним, что социальный проект «Шанс» проходит в столице Западной Сибири в третий раз. В 2018 году тюменская команда курировала реализацию в Ялуторовске. В течение 8 месяцев своего наставника обрели 100 подростков. Участники посетили 86 мероприятий в Тюмени и 63 в Ялуторовске.