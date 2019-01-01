Выходит финал трилогии о «Тюмэне»

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:25:55+03:00

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Финальная третья часть истории о сибирском супер-герое Тюмэне, черпающим силы в нефти, выходит в феврале 2019 года.

- Изначально я хотел чтобы это была новая история про Тюмэна, но все получилось иначе. Я уехал в путешествие с этим комиксом и решил превратить книгу в рассказ о своих путешествиях. Сейчас я рисую и делаю коллажи из фотографий, которые заснял на пленку в пути. Это будет финальная часть книги, которую планирую закончить в новогодние праздники, - отметил автор комикса Георгий Елаев.

По словам автора персонажа, 50 человек поддержали выпуск финала трилогии финансово на краудфандинговой платформе, для них Георгий напечатает и переплетет выпуск истории собственноручно. Общий тираж финальной истории составит около 200 экземпляров, объем книги — 150 страниц.

Отметим, в Бруклине (США) на крупнейшем в мире фестивале комиксов был большой интерес к комиксу из Сибири.