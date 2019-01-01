В Богандинском подвели итоги конкурса «А у нас во дворе новый год в серебре»

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:11:12+03:00

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Накануне нового года в поселке Богандинский Тюменского района огласили также результаты муниципального конкурса «А у нас во дворе Новый год в серебре». Несмотря на будний день, в зале дома культуры - аншлаг. Коллег, друзей, родственников, знакомых пришли поддержать всем поселком.

Например, только в номинации «Новогодняя игрушка» заявлены 100 поделок. Самые активные - ребята из Богандинской школы №1 и ее структурного подразделения, детского сада «Березка». Жюри было не просто принять решение и выбрать лучших. Поэтому многие отмечены специальными призами и дипломами «За оригинальность», «Зрелищность», «Креативность и творческий подход». В номинации «Сказочный двор» на конкурс поступило 10 заявок - как от организаций поселка, так и от частных дворов. Школы и детские сады постарались на славу, создав из снега сказочные фигуры. Первое место среди частных дворов взял дом №1 по ул. Ломоносова, где группа инициативных жителей украсила к Новому году территорию при дворе. Инициатором участия в конкурсе выступила семья Андреевых.

В подготовке украшений для новогодней красавицы участвовали многие жители дома. Благодаря общим усилиям во дворе появились снеговик, колобок, елка и символ года - Нюша. Активное участие в работе принимали семьи Недоступ и Шимаревых, а также бабушки, живущие в доме.