Разработка тюменского предприятия успешно апробирована

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:20:16+03:00

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Тюменский завод гофротруб заключил контракт на поставку инновационной продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех городских округах. Разработка компании понадобилась при благоустройстве дворовых территорий Тюмени.

Инновационное производство гофротрубы диаметром 63 мм и сопутствующих комплектующих к ней было запущено в 2015 году.

- Наша разработка – это полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой. Основное предназначение продукции – сантехнические, электромонтажные и дренажные работы, в том числе проводимые при низких температурах. Изготовленные путем спайки труб и оснащенные специальными отверстиями, они позволяют собирать с территории ливневую или талую воду, которая постепенно распределяется в почве в горизонтальном направлении. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект, - комментирует директор Тюменского завода гофротруб Виктор Перекрестов. – После успешных испытаний мы решили инвестировать в организацию масштабного производства.

По оценкам специалистов, инновационные дренажные системы тюменского производителя быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением.

За 2017-2018 годы на 13 дворовых и межквартальных городских территориях было установлено 72 дренажных колодца. В 2019 году в рамках программы по благоустройству территорий сотрудничество с производителем будет продолжено.