Александр Моор выразил соболезнования жителям Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:39:29+03:00

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Страшная трагедия унесла жизнь семи человек в обрушившемся десятиэтажном доме в городе Магнитогорск Челябинской области. Судьба 37 человек пока не известна. В этой связи губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования магнитогорцам через губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

- Уважаемый Борис Александрович!

Выражаю глубокие соболезнование семьям погибших при обрушении дома в Магнитогорске, всем жителям города!

Тюменцы сопереживают и сочувствуют всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! – говорится в сообщении.

Напомним, обрушение пролёта десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в Магнитогорске случилось в шесть утра 31 декабря. Под завалами находятся 37 человек. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Спасательную операцию сегодня приостановили из-за боязни обрушения конструкций стены. 2 января в Челябинской области объявлен днём траура.