2019-01-01T13:15:38+03:00
Общество

Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen вновь состоится в Тюмени

Он запланирован на конец марта
Алена Кульмухаметова
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Весной 2019 года в Тюмени вновь состоится фестиваль авторских комиксов Comic Arts Tyumen. Как сообщили организаторы мероприятия, пока планируемые даты проведения - 30-31 марта.

- Мы рассматриваем несколько потенциальных площадок для его проведения. Если у вас есть интересная идея, где мог бы пройти крупнейший в регионе комикс-фестиваль — пишите нам!, - прокомментировал художник и организатор фестиваля Виталий Лазаренко.

Список приглашенных гостей и спикеров нового фестиваля пока не раскрывается, но организаторы отметили, что в этот раз тюменцы смогут услышать лекции и посетить мастер-классы комиксистов из США, Великобритании и Латвии.

Также организаторы планируют выпустить специально к фестивалю комикс-газету и фестивальную брошюру. Спонтанная находка прошлого фестиваля — живое выступление группы вечером — также планируется в 2019 году. Напомним, первый фестиваль Comic Arts Tyumen прошел в Тюмени в 2018 году. Он собрал комиксистов не только из Тюменской области, но и со всей России. На реализацию проекта был получен грант «Моя идея». В этом году организаторы также ищут спонсоров для проведения фестиваля.

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